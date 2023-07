De la prison ferme pour plusieurs jeunes impliqués dans les violences urbaines à Montpellier

Après les violences qui ont émaillé les nuit de Montpellier et Béziers ce week-end, douze personnes ont été présentées devant la justice entre dimanche et lundi. Jusqu'à un an de prison pour certains jeunes.

12 personnes convoquées devant la justice à Montpellier après les violences urbaines du week-end (photo d'illustration) © Maxppp - Jean-Marc Lallemand BELPRESS/MAXPPP Après trois nuits de violences à Montpellier et Béziers, l'heure est maintenant à la justice. Douze personnes ont été convoquées devant le tribunal de Montpellier dimanche et lundi. Parmi eux, deux jeunes. Le premier, Evan 18 ans, condamné a un an de prison pour dégradation sur la voie publique. Dans la nuit de samedi à dimanche, le jeune homme a mis le feu à des poubelles sur la route pour bloquer la circulation. Le deuxième, Yacine, 19 ans d'originaire de Toulou, est lui aussi condamné à un an de prison ferme pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour avoir menti sur son identité lors de son interpellation. Dans la soirée de samedi à dimanche, le jeune homme a tiré avec un mortier sur une voiture de la police municipale en centre-ville. Connus des services de police Evan, tout juste majeur, mais son parcours de vie est déjà chaotique. Placé en foyer dès l'âge de douze ans, il a été condamné par le tribunal des enfants pour viol et agression sur mineur de moins de 15 ans. Il est suivi par un psychiatre depuis quelques mois. Lorsque la sanction tombe, sa maman ne peut contenir ses émotions "C'est dure de ne pas pouvoir aider son fils. C'est un gamin qui a beaucoup souffert et l'état l'a abandonné" souffle-t-elle. Yacine, lui déjà connu pour des rodéos urbains et refus d'obtempérer, venait d'emménager à Montpellier. Il était à la recherche d'une formation. Lors de l'audience, il évoque les violences policières qu'il aurait subi lors du week-end "Un CRS m'a chargé et surtout insulté avec des propos racistes", mais le jeune homme ne nie pas son implication dans les violences. Si son avocat a plaidé l'insouciance du jeune homme, cela ne suffira pas. Ils sont d'ores et déjà à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone.