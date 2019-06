De la prison ferme pour un négociant en vin bordelais

Jugé pour tromperie et falsification, le patron de la société Sequoia a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Bordeaux à six mois de prison ferme et 30 000 euros d'amende dont 20 000 avec sursis.

Bordeaux, France

Soupçonné, entre 2014 et 2017, d'avoir mélangé différents vins et ajouté de l'eau dans certaines bouteilles, Vincent Lataste avait comparu le 23 mai devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. La procureure avait requis un an de prison et 30 000 euros d'amende.

Dans son délibéré rendu ce jeudi, le tribunal a divisé par trois les réquisitions en termes financiers et a réduit de moitié la peine prononcée, soit six mois de prison ferme.

Le négociant, qui avait réfuté toutes les accusations à l'audience le mois dernier, avait déjà écopé d'une peine de prison avec sursis en 2016 pour complicité dans une affaire de trafic de vin.