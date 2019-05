De la prison ferme pour un père de famille qui battait son fils à Agde

Marseillan, France

Un père de famille installé à Marseillan (Hérault) a été condamné ce mercredi à deux ans de prison dont 18 mois ferme pour violences sur son fils de 13 ans et demi. L'enfant considéré comme "ingérable et turbulent" par son père a porté plainte à la gendarmerie avec l'aide de son grand-père après une série d’humiliation en public et après avoir reçu des coups des pieds car il allait sur les sites pornos.

Son père aurait voulu par ailleurs l'écraser avec sa voiture, d’après ses dires, alors qu'il était ivre. Le prévenu en récidive légale risquait jusqu'à dix ans ans. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. La victime était absente en raison de son âge.

Cet homme de 36 ans, père de trois enfants et remarié, a dû expliquer les raisons de son geste devant le tribunal correctionnel de Béziers. Mais il n'a pas convaincu. Ce maçon de 36 ans, violent en paroles, déjà condamné à dix reprises, avait la garde de son fils depuis le 31 décembre dernier seulement.

L'affaire devait être jugée début avril, mais un délai supplémentaire avait été demandé par le père pour mieux préparer sa défense. En attendant l'audience, il avait été placé en détention provisoire. Il restera en prison pour purger sa peine.