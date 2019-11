De la prison ferme pour un pharmacien du Nord-Isère reconnu coupable d'avoir détourné près de 600.000 euros

Saint-Maurice-l'Exil, France

Le tribunal de Vienne (Isère) vient de condamner Eric Durhone à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. Cet ancien pharmacien à Saint-Maurice-l'Exil est reconnu coupable d'escroquerie à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Pendant trois ans, de juillet 2014 à novembre 2017, il facturé pour 565.000 euros de médicaments à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Isère (CPAM), sans pour autant délivrer les produits à des malades.

Des problèmes d'argent

Pendant le procès, cet Isérois avait mis en avant des problèmes financiers. Un discours qui n'a pas vraiment convaincu la présidente du tribunal de Vienne. Il faut dire que le train de vie d'Eric d'Durhone ne ressemblait pas à celui d'un chef d'entreprise pris à la gorge : un chalet pour les vacances, une Porsche 911 et une Porsche Panamera achetés à crédit, sans oublier les deux voitures BMW X5 en leasing (location, avec achat en option).

Dans cette famille, le budget voiture était de 5.000 euros par mois. "Une erreur" reconnaissait, il y a quelques semaines, le pharmacien lors de son procès. C'est en parti pour financer tout ça, que le pharmacien a facturé à la CPAM de l'Isère des médicaments, sans pour autant les commander. Une combine "facile" selon lui puisque la carte vitale n'est pas forcement nécessaire, le client peut donc être "fictif".

Une combine "facile"

Sauf que c'est justement le nombre de transaction sans carte vital qui a mis la puce à l'oreille des organismes de contrôle. "Une pharmacie normal fait en moyenne 12% de paiements sans carte vitale. Vous étiez à 90%!", lance la présidente. "C'était une période très difficile. Je n'avais pas le choix", a répondu alors l'ancien pharmacien. Aujourd'hui, il n'a plus le choix non plus puisqu'il ne peut plus exercer pendant quatre ans. Décision de l'ordre des pharmaciens.