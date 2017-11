De la prison ferme requise contre les deux anciens gérants du cinéma Les Carmes d'Orléans

Après pas moins de quatre renvois le procès des ex-gérants du cinéma des Carmes a enfin eu lieu ce jeudi. Avec de la prison ferme requise contre les deux prévenus.

On avait presque fini par penser qu'il n'arriverait jamais ! Après quatre renvois le procès des deux anciens gérants du cinéma des Carmes a enfin pu se tenir jeudi au tribunal d'Orléans. Un e audience de près de sept heures où Boudjemaa Dahmane et Bertrand Mauvy étaient accusés d'abus de bien social et d'usage de faux à hauteur de 900.000 euros.

"Petits arrangements entre amis"

Dans ce procès on a l'impression que les prévenus sont des victimes. D'un côté il y a Boudjemaa Dahmane, le patron, proche de la retraite, un peu lassé il abandonne le navire, et lâche un peu l'affaire.

De l'autre il y a Bertrand Mauvy, qui tombe à pic. D'abord engagé comme conseiller il devient gestionnaire et se présente comme l'homme providentiel qui va sauver le cinéma. "Il en sera en fait le fossoyeur" dira l'avocate des parties civiles. Ces deux hommes devant le tribunal se renvoient donc la balle, s'accusant l'un l'autre.

"Vous avez laissé entrer le loup dans la bergerie"

Sauf que les sommes astronomiques sont là, les faits aussi : des dépenses sans facture, des salaires sans contrat, des loyers impayés, des bilans comptables jamais rendus. Tout cela donc pour une somme de 900.000 euros.

"Vous avez laissé le loup entrer dans la bergerie" dit le procureur à Boudjemaa Dahmane. Le tribunal doit donc désormais trancher. Y a t'il eu dans cette affaire un loup et une proie, ou deux coupables qui se contentaient bien des arrangements de l'autre avec la loi.

Le Parquet a requis deux ans de prison dont un avec sursis à l'encontre de Bertrand Mauvy. Deux ans de prison dont 18 mois avec sursis à l'encontre de Boudjemaa Dahmane. Le tribunal rendra sa décision le 25 janvier.