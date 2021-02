De lourdes peines de prison requises au procès aux assises des agresseurs des époux Cassegrain

Au 6ème jour du procès des agresseurs des époux Cassegrain devant la cour d'assises du Loiret, l'avocate générale a prononcé ce matin 9 février ses réquisitions. La magistrate, Laura Heurtebise, a réclamé de lourdes peines pour les principaux accusés de cambriolage en bande organisée et séquestration avec actes de tortures ou barbarie. 25 ans de réclusion à l'encontre de Fouad Mammar, 23 ans pour Helder Ferreira-Martins et 20 ans et mandat d'arrêt pour Lhaouri Mohamdi, le 3ème assaillant en fuite. Pour Fouad Mammar et Helder Ferreira-Martins, tous deux en état de récidive légale, l'avocate générale a demandé aux jurés de prononcer une peine de sûreté des deux tiers. Pour les prévenus poursuivis pour recel, le ministère public réclame 7 ans de prison dont 4 ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour Mamadou Diallo, 5 ans dont 4 ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour Sekou Konaté et 5 ans dont 3 ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour Zouhair Kouai.

Les principaux accusés dans le déni

Hier avant la plaidoirie en début de soirée de l’avocate des époux Cassegrain, les deux principaux ont continué à nier leur responsabilité. Interrogés tour à tour, face à la cour, Helder Ferreira-Martins et Fouad Mammar se sont de nouveau chargés mutuellement. Dos à dos notamment sur l’une des interrogations majeures de cette affaire. Qui est dans le garage aux côtés de Lhaouri Mohamdi, le 3ème assaillant aujourd’hui toujours en fuite, pour infliger au chalumeau les brûlures de Bertrand Cassegrain ? _"_Il y en a bien un qui ment " indique la présidente de la cour mais aucun des deux prévenus ne changent de version. "Je n’ai pas envie d’être condamné pour quelque chose que je n’ai pas fait, surtout les actes de barbarie" déclare Helder Ferreira-Martins. "Je n’ai fait que surveiller la dame" rétorque Fouad Mammar. L’un parle aujourd’hui de "honte", l’autre de "dégout".

Verdict tard dans la soirée

Les deux mises en cause nient également leurs participations aux violences, coups de pieds, coups de poings et menaces en tout genre. Des déclarations alambiquées qui contrastent avec le témoignage de Corinne Cassegrain qui vendredi dernier a parlé devant les jurés "de l’acharnement et la constance des violences durant plus de trois heures". Tout juste reconnaissent-ils "être montés sur un cambriolage". "Vous avez le droit de vous taire comme j’ai le droit de dire que vous êtes des menteurs, arrogants, manipulateurs et dangereux qui nous ont privé de la vérité" conclut par ces mots sa plaidoirie, Me Isabelle Felenbok, l’avocate des époux Cassegrain. Le verdict est attendu tard dans la soirée.