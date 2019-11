De meilleures primes de licenciements : les salariés du Conformama de Châtellerault sont soulagés

Châtellerault, France

Les mois de mobilisation et les jours de grève n'auront pas été vains pour les salariés de Conforama en lutte contre le plan social. Le groupe d'ameublement prévoit de supprimer 1.900 postes en France et de fermer 32 magasins, dont celui de Châtellerault qui emploie 18 personnes. Et dans le cadre de la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, un accord a été signé entre la direction et la majorité des syndicats sur de meilleures primes de licenciement. "Des indemnités supralégales plus importantes que ce qui était proposé à l'origine", d'après les syndicats. Pour Aurore Misurarca, délégué FO à Châtellerault, c'est un soulagement. L'accord signé doit encore être validé par l'Etat, il devrait être acté par la Dirrecte (direction interrégionale du travail) dans les prochains jours.