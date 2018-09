Clisson, France

Clisson et Gorges, deux communes du vignoble de Loire-Atlantique ont subi une impressionnante série d'actes de vandalisme dans la nuit du vendredi 31 août au samedi 1er septembre. Vraisemblablement entre minuit et 2 heures du matin. Dans les deux communes, les pare-brises et lunettes arrières de onze voitures ont été cassés, sans qu'il y ait eu le moindre vol à l'intérieur. A Gorges, des dégradations ont été commises à la gare, contre des lampadaires, le guichet électronique et des composteurs, mais aussi en ville contre les vitrines d'un fleuriste et d'un concessionnaire automobile et les vitres de l'école publique, du restaurant scolaire et de la salle municipale. A Clisson, une voiture a été incendiée sur le parking de la gare SNCF.

Pour tenter d'identifier les auteurs de ces violences, la gendarmerie lance un appel à témoins. Un véhicule, sans doute une Peugeot, a été vu quitter le parking de la gare peu de temps avant le déclenchement de l'incendie.