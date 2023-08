De nombreuses interventions des pompiers à cause des intempéries dans le Saint-Lois

La Manche de nouveau victime des caprices du ciel. Après la dépression Patricia ce mercredi, de grosses averses orageuses ont balayé le département ce jeudi en fin d'après-midi. Les intempéries ont essentiellement concerné une zone entre Saint-Lô et Isigny-sur-Mer. A 19 heures, les pompiers de la Manche avaient déjà recensé 62 interventions causées par les fortes pluies qui se sont abattues dans les secteurs de Saint-Lô, Carentan, Torigny-Les-Villes et Saint-Jean-de-Daye. En trois jours, il est tombé jusqu'à 108 mm de cumul de pluie dans le Saint-Lois, soit l'équivalent de deux mois de pluie !

Deux personnes mises en sécurité, deux relogements

Quarante pompiers ont été engagés au plus fort des interventions. Il s'agissait surtout d'inondations et de reconnaissances après des dégâts des eaux. Les secours ont notamment du mettre en sécurité deux personnes avenues des Platanes à Saint-Lô : six voitures se sont retrouvées bloquées par les eaux. A noter également une personne relogée par la mairie de Carentan et une autre par sa famille à Saint-Lô.

De nombreuses routes se sont retrouvées impraticables à cause des inondations. Depuis 17h30, la Nationale 13 est fermée dans les deux sens de circulation entre Osmanville et Isigny-sur-Mer dans le Calvados. Route fermées également de Saint-Hilaire-Petitville à Isigny-sur-Mer. Des déviations sont mises en place.