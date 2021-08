De nombreuses personnes âgées victimes de vols par ruse dans le Cher

Les gendarmes du Cher lancent un appel à l'extrême vigilance. Mercredi 11 et jeudi 12 août, il y a déjà eu sept vols par ruse dans différents secteurs du département. À chaque fois, les voleurs font semblant de proposer un service à des personnes âgées et profitent de leur vulnérabilité.

C'est une mauvaise série à laquelle on assiste ces dernières heures dans le département du Cher. Sept vols par ruse ont été signalés aux gendarmes ces deux derniers jours. Il faut donc être extrêmement vigilant, d'autant que les victimes sont à chaque fois des personnes âgées. Mercredi 11 août, trois vols ont été signalés à Saint-Satur, à Crosses et à Plaimpied-Givaudins. À chaque fois, une personne fait semblant de travailler pour le service des ordures ménagères. L'homme assure que les poubelles vont bientôt être changées et réclame une petite somme d'argent. Il prétexte ensuite une envie d'aller aux toilettes pour pénétrer dans le domicile et dérober encore plus d'argent.

Ce jeudi matin, quatre faits assez similaires ont déjà été signalés à Aubigny-sur-Nère, Henrichemont, Oizon et Vailly-sur-Sauldre. Cette fois-ci, c'est une dame qui veut vendre des masques sanitaires et qui profite de la vulnérabilité des personnes âgées.

Jusqu'à 750 euros de préjudice pour les victimes

Les préjudices sont très différents. Ils vont de quelques dizaines d'euros jusqu'à 750 euros ! Les vols ont eu lieu à chaque fois en fin de matinée, entre 11 heures et midi.