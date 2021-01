De nombreuses tombes dégradées au cimetière de Saint-Jean-d'Assé dans le nord Sarthe

Des plaques funéraires et des fleurs déplacées voire renversées : au cimetière de Saint Jean d'Assé, dans la Sarthe, au nord du Mans, au moins une vingtaine de tombes ont été dégradées dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 janvier 2021. "Les gendarmes sont venus sur place dimanche matin", indique le maire Emmanuel Clément à France Bleu Maine, confirmant une information du Maine Libre.

Les familles invitées à se rendre sur place

Le maire a pris un arrêté pour fermer le cimetière, le temps qu'un inventaire soit réalisé. Il invite les familles à se rendre sur place et à se signaler en mairie si la tombe de l'un de leurs proches est concernée. La commune de Saint-Jean-d'Assé va porter plainte. Il n'y a eu pour l'instant aucune interpellation.

Pour une raison que l'enquête permettra peut-être d'élucider, le ou les auteurs des faits ont utilisé certaines plaques et couronnes de fleurs pour "créer" deux nouvelles tombes, en regroupant les objets. "C'est quand même de très mauvais goût, je me mets à la place des familles, d'autant qu'il s'agit parfois de décès assez récents" déplore le maire Emmanuel Clément à France Bleu Maine. "Une tombe c'est sacré, ça choque et ça scandalise".