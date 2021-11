De nombreux accidents à cause du verglas ce mercredi matin sur les routes du Loiret et le Loir-et-Cher

Plusieurs accidents sont recensés ce mercredi matin en raison du verglas : les routes du Loiret et Loir-et-Cher sont en effet très glissantes. A Blois, cela provoque de très gros bouchons et la fermeture du pont de la voie rapide au-dessus de la Loire.

Un camion a effectué une glissade à Sermaises, ce mercredi matin, à cause du verglas

Le verglas a entraîné de nombreuses glissades sur les routes du Loiret et du Loir-et-Cher ce mercredi matin, et les forces de l'ordre appellent les automobilistes à la prudence et à la vigilance. Des opérations de salage préventif ont été menées.

On dénombre en effet plusieurs sorties de route et accidents dans divers endroits du Loiret, indiquent les pompiers : sur la tangentielle d'Orléans, plusieurs accidents ont été enregistrés depuis 6h. Ce fut le cas également à Villemandeur, dans le Montargois sur la RD960, ou encore à Sermaises sur la D921 où un poids-lourd s'est couché sur la chaussée.

A Blois, le verglas a provoqué un important accident tôt ce mercredi matin sur le pont de la voie rapide: à 8h30, le trafic totalement est totalement saturé autour de la ville, puisque le pont sur la D956 est fermé en raisons de l'intervention des secours. On a recensé six kilomètres de bouchons autour de Blois.