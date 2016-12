De nombreux contrôles routiers tout le week-end

Ce matin, une dizaine de policiers a mené des contrôles routiers au rond-point de Jacksonville à Nantes. "Une piqûre de rappel" avant ce weekend et le réveillon de la Saint-Sylvestre. Des centaines de policiers et de gendarmes sont mobilisés dans tout le département.

Ils étaient une petite dizaine de policiers nationaux ce matin, au niveau du rond-point de Jacksonville à Nantes. Un lieu spécifiquement choisi selon Nathalie Freche, la chef du service d'ordre public et de sécurité routière à Nantes. " C'est un lieu très passant et surtout près des lieux de fêtes. Notre but est d'être visibles quelques heures avant un weekend à risque, montrer que nous sommes présents même pendant les fêtes", explique la commissaire. Des centaines de policiers et de gendarmes sont d'ailleurs mobilisés sur les routes du département.

La commissaire Nathalie Freche prévient, la police sera très présente sur les routes du département

Moins de morts sur les routes de Loire-Atlantique

Laurent Buchaillat, le directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique, aussi présent lors de cette opération de contrôles routiers, se satisfait d'une baisse de 5% du nombre d'accident cette année, de 8% du nombre de blessés. Il y a aussi eu moins de morts sur les routes de Loire-Atlantique, 71 cette année, contre 83 l'année dernière.

Mais Laurent Buchaillat rappelle que 2016 n'est pas encore terminée et appelle aussi à la vigilance.

Au 30 décembre 2016, on compte 71 morts sur les routes de Loire-Atlantique. C'est 12 de moins que l'année dernière. Ce chiffre ne doit pas bouger, il faut rester très vigilant ce weekend." - Laurent Buchaillat, directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique.

Attention donc sur les routes ce weekend. Ne laissez pas repartir un proche en voiture si il a trop bu, et adaptez votre conduite aux conditions climatiques, comme le verglas et le brouillard.