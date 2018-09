Châteauroux, France

Ce week end des 15 et 16 septembre, pas moins de quatre automobilistes ont été verbalisés par les gendarmes de l'Indre pour des excès de vitesse supérieurs de 50km/h à la vitesse autorisée : 192 km/h (vitesse retenue) au lieu de 130 sur lA.20 à Mouhet, 136 au lieu de 80 à Buxières d'Aillac et à deux reprises 134 km/h au lieu de 80 à Clere-du-Bois. Les gendarmes ont aussi enregistré 7 autres excès de vitesse de plus de 40 kmh et inferieurs à 50.

A Issoudun, deux automobilistes ont été verbalisés pour conduite en état d'ivresse avec des taux respectifs d'alcool dans le sang de 0,46mg/l et et 39 mg/l. Sur les communes d'Argenton-sur-Creuse, Issoudun, Meunet-sur-Vatan, La Champenoise et Vendoeuvres, les gendarmes ont dressé des procès verbaux à 13 automobilistes qui conduisaient sous l'emprise de produits stupéfiants. A noter encore sur la commune de Vineuil, la verbalisation d'un conducteur qui n'avait plus son permis.