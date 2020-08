De nombreux hommages après le décès de Jean-Claude Billot, le président des maires de la Somme

Dans la Somme, département où Jean-Claude Billot était très apprécié après 39 années de mandat en tant que maire de Ferrières, les témoignages de soutien se multiplient.

Emmanuel Macron a adressé ses condoléances par téléphone à l'épouse de Jean-Claude Billot dès le soir de l'accident. Le dimanche 9 août, le lendemain, le président de la République a adressé une lettre directement au domicile du couple.

Dans un communiqué de l'Elysée, Emmanuel Macron salue "la vie d’engagement de cet élu qui manquera à sa commune, à son département et à sa région." et adresse "ses sincères condoléances à son épouse, ses filles et ses proches, ainsi qu’aux habitants de Ferrières, de la Somme et des Hauts-de-France".

Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient. Alain Gest, le président d'Amiens Métropole adresse une pensée à sa famille.

Anne Pinon, la maire de Dury se souvient d'un "ardent défenseur de nos communes". Lui qui était le président de l'association des maires de la Somme.

A Abbeville, Pascal Demarthe tweete une photo en noir et blanc pour marquer le deuil "d'un homme de conviction".

Le président de la Somme, Laurent Somon et Xavier Bertrand président de la région Hauts-de-France ont également partagé leur tristesse sur Twitter.