De nombreux incendies ce vendredi en Sarthe, dont un feu d'habitation à Lavaré

Chaude journée que ce vendredi 21 août 2020 pour les pompiers de la Sarthe, qui sont intervenus à de nombreuses reprises pour des feux de végétation un peu partout dans le département, mais aussi un feu d'engin agricole à Saint Georges de la Couée, dans le sud du département, et un feu d'habitation à Lavaré, dans le nord-Sarthe. Ces deux dernières interventions étaient toujours en cours à 17 heures, selon les pompiers.

Plusieurs hectares de végétation détruits un peu partout dans le département

Un incendie a ainsi détruit 4 hectares d'herbe sèche à Saint-Denis d'Orques au lieu-dit Le Chatelier et s'est propagé à 5000 m² de sous-bois. Autres feux d'herbe sèche : à Bessé-sur-Braye, au lieu-dit Montplaisir, sur 1,5 hectare, et à Ballon-Saint-Mars, dans un champ, sur environ 3000 m². A Voivres-lès-Le-Mans, ce sont 3,5 hectares de broussaille et d'herbe sèche qui sont partis en fumée aux Courtus, avec une propagation à environ 5000 m² de sous-bois. A Marolles-lès-Braults, le feu a pris dans un champ au lieu-dit Bourg-Joly et détruit 100 m². Les pompiers ont aussi éteint un feu dans une haie à Montreuil-le-Henri.