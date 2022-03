De nombreux pompiers mobilisés en Corrèze pour lutter contre deux incendies à Sexcles et Gimel-les-Cascades

Plusieurs pompiers sont mobilisés depuis ce vendredi après-midi en Corrèze pour deux incendies de bois et de broussailles à Gimel-les-Cascades et à Sexcles. Si le premier feu a pu être fixé, le second était toujours en cours ce vendredi en début de soirée. Plusieurs hectares ont été détruits.