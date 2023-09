Deux nouvelles fusillades à Nîmes, dans deux quartiers différents, 2 suspects en garde à vue

Vers 7h ce samedi matin, une fusillade a éclaté à Nîmes, secteur Pissevin ; ça s'est passé plus précisément dans la galerie Georges Sand, près de la station-service. 5 douilles ont été retrouvées tôt. Il n'y a pas de blessé. En revanche, Tango annonce que plusieurs arrêts de bus ne sont plus desservis : les arrêts poetes/byron/iris/collines/revoil/foucaud/puech. Les habitants de Pissevin n'ont plus aucun bus en cœur de quartier depuis plus de deux semaines, pour des questions d'insécurité.

ⓘ Publicité

Selon nos confrères d'Objectif Gard, d'autres tirs à l'arme à feu ont été entendus vers 23h dans un autre secteur : quartier de Mas de Ville. Plus précisément dans le secteur de Jardiland, information que France Bleu Gard Lozère a pu confirmer. Il y avait apparemment deux personnes à bord de la voiture (une Peugeot) d'où sont partis les tirs, et deux autres ont été la cible des tirs, elles sont légèrement blessées selon nos informations.

2 suspects en garde à vue

Les tireurs ont utilisé une arme de poing et un fusil d'assaut.

Les policiers ont arrêté deux individus, et retrouvé des armes et des cagoules dans une voiture, à hauteur de l'aéroport de Nîmes-Garons. Les deux suspects sont en garde à vue.

Durant leur interpellation, 5 policiers ont été légèrement blessés.

Pour le moment, aucun lien n'est effectué entre les deux affaires.