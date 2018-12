De nouveau des vols de GPS agricoles dans le Cher

Les vols de GPS agricoles ont quadruplé en France entre 2016 et 2017.

Bourges, France

Ce sont des petits bijoux de technologies devenus indispensables dans l'exercice du métier d'agriculteur : les GPS agricoles. Mais chacun de ses outils coûtent 10.000 à 20.000 euros. Les gendarmes avaient lancé une première alerte début novembre après le vol d'une vingtaine de GPS. Or, 5 de plus ont disparu depuis le début de la semaine à Beaugy, Saint-Ambrois et Berry-Bouy.

Ces appareils servent à l'autoguidage des tracteurs et peuvent être associés à des appareils d'épandages.

Les gendarmes appellent à la plus grande prudence. Le phénomène n'est pas isolé, toute la région Centre-Val de Loire est concernée.