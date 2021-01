Les policiers et gendarmes du Gard disposent de nouveaux véhicules, plus adaptés à leurs missions.

De nouveaux bolides pour les policiers et gendarmes du Gard

Un Peugeot 3008, nouvelle dotation de la Police Nationale et de la Gendarmerie dans le Gard

Dans le cadre du plan de relance, les gendarmes et policiers du Gard bénéficient de nouveaux véhicules. Ils doivent leur permettre d'être plus efficaces et mieux équipés pour mener à bien leurs missions. Parmi ces véhicules : des Peugeot 3008. Ils sont officiellement présentés ce mardi, dans la cour de la Préfecture à Nîmes. Mais certains sont déjà en service. Ils ont notamment été utilisés il y a une dizaine de jours lors d'une opération d'envergure dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, toujours à Nîmes.