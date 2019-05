Nouveaux coups de feu dans les quartiers nord d'Amiens

De nouveaux coups de feu ont retentit dans les quartiers nord d'Amiens ce samedi 25 mai. Selon nos informations, plusieurs tirs ont été entendus en début d'après midi, peu avant 14 heures. "Des individus particulièrement violents sont concernés", précise notre source. La police judiciaire a été saisie par le parquet d'Amiens.

Dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, six personnes avaient été blessées à Amiens Nord. Des coups de feu avaient retenti peu avant deux heures du matin à l'intérieur et à proximité d'un local associatif. Une enquête est toujours en cours pour tentative d'homicide en bande organisée. Deux personnes ont notamment été placées en détention provisoire, et deux autres sous contrôle judiciaire.