De nouveaux feux de poubelles à Salavas

Salavas, France

Dans la nuit de vendredi à samedi, dix containers à ordures ont été incendiés à Salavas (Ardèche). Il s'agit du second incendie de poubelles sur cette commune cette semaine. Six containers avaient déjà été incendiés dans la nuit de mercredi à jeudi. Deux autres feux du même type ont eu lieu à Vagnas et Grospierres.

Il s'agit à chaque fois d'un nouveau système de collecte des déchets, intelligent, qui facture en fonction du volume de déchets jetés. Ce qui ne plaît visiblement pas à tout le monde.

Pour le maire, Luc Pichon, il s'agit évidemment d'incendies criminels : "Il n'y a pas de doute, confirme-t-il. Du produit inflammable a été déversé sur les containers avant d'y mettre feu. Je ne sais pas quelle est la motivation des criminels mais ils mettent en danger les personnes et les biens. On est à moins de 80 mètres des maisons, il y a du vent et la végétation a commencé à brûler. Ça se passe de commentaires." Luc Pichon affirme avoir porté plainte auprès des gendarmes.