De nouveaux feux de voitures et de poubelles dans des quartiers d'Annonay

Dans la nuit du samedi au dimanche 6 novembre, les pompiers et les gendarmes ont dû intervenir sur de nouveaux feux de voitures et poubelles dans les quartiers du Zodiaque, de Bernaudin et à Davézieux. Les derniers incidents remontent au 23 octobre dernier.