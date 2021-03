De nouveaux grands excès de vitesse ce week-end dans l'Indre

Une nouvelle fois, les gendarmes de l'Indre ont verbalisé de grands excès de vitesse dans l'Indre ce week-end. Sur la commune de Saint-Aoustrille, un conducteur a été contrôlé à 133 km/h au lieu de 80 km/h. Sur l'A20, à Saint Maur, un autre conducteur a été "flashé" à 185 km/h au lieu des 130 autorisés. Enfin à Celon, deux automobilistes pour des vitesses de 150 km/h au lieu de 90. Les permis de conduire de ces quatre conducteurs font lobjet d'une rétention administrative. Ils devront en outre s'expliquer prochainement devant la justice.

Quatre autres excès de vitesse, de plus de 40 km/h et inférieurs ont été constatés et verbalisés à Mûrs, Jeu-les-Bois, Saint-Maur et Celon. Par ailleurs, six conduites sous l'emprise de produits stupéfiants ont fait l'objet de procès-verbaux.