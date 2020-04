Feux d'artifice, projectiles, feux de poubelles, une vingtaine d'habitants du quartier Kimberley à Échirolles (Isère), au sud de Grenoble, s'en sont pris aux forces de l'ordre après l'interpellation d'un jeune de 19 ans lundi soir. Il a en garde à vue pour violences et rébellion ce mardi matin.

Jets de projectiles sur la police et feux de poubelles dans le quartier Kimberley à Échirolles

Vendredi dernier, c'était dans le quartier Mistral à Grenoble. Dans la nuit de lundi à mardi, c'est dans le quartier Kimberley à Échirolles, dans l'agglomération grenobloise, que les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles. Les incidents ont commencé vers 22h30 avenue de Kimberley quand les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC), ont reçu des projectiles au cours d'une patrouille. Ils ont interpellé sur place un jeune homme de 19 ans qui s'est débattu et a frappé l'un des policiers aux genoux.

Une trentaine de personnes rassemblées, des feux d'artifice et de poubelles

La nouvelle de cette arrestation s'est répandue dans le quartier et la police a reçu des appels des habitants qui signalaient de tirs de mortiers, des poubelles en feu et un groupe d'une trentaine de personnes regroupées sur place. De nouveau, les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles quand ils sont intervenus pour rétablir l'ordre, personne n'a été blessé. Ce mardi matin, le jeune homme interpellé est toujours interrogé par la police dans le cadre de sa garde à vue pour violences sur personne dépositaire de la force publique, rébellion et provocation à la rébellion.