De nouveaux locaux pour la police municipale de Vienne

Les 14 policiers municipaux de Vienne ont pris possession de leurs nouveaux locaux, place Saint-Louis, dans un ancien bâtiment communal réhabilité, qu’ils partagent désormais avec les agents de médiation.

La nouvelle adresse de la police municipale a été inaugurée mercredi 15 mars, là où autrefois se trouvaient les services de la voirie, à quelques pas des anciens locaux devenus obsolètes. Complémentaire de la police nationale, la police municipale viennoise possède des équipements qui s'en rapprochent, gilets pare-balles, armes de poing, et depuis neuf mois déjà, des caméras-piétons qui ont fait leurs preuves. « C’est un outil qui apaise et qui rassure aussi bien l’agent que l’usager, puisque chacun va contrôler son attitude et ses gestes », explique Sébastien Humbert, le chef de la police municipale viennoise. La caméra n’est activée que lorsque le fonctionnaire sent que la situation risque de dégénérer. L'utilisation de ces appareils permettrait dans deux cas sur trois d’éviter les situations tendues entre usagers et policiers.

146 caméras, un réseau de vidéoprotection qui s'étoffe

A Vienne, on aime beaucoup les caméras. Dans un grand garage jouxtant les locaux de la police municipale, un centre de supervision urbain sera aménagé. Sur un mur d'écrans on pourra contrôler en permanence ce que montrent les 146 caméras installées dans la ville. Manuel Belmonte, adjoint au maire en charge de la Sécurité, rappelle par exemple qu’en novembre dernier, des individus avaient dégradés des devantures avec des tags, en pleine nuit. La vidéosurveillance a permis leur identification.

« La preuve par l’image, atout incontournable de la justice », comme le faisait remarquer à l’inauguration le maire de Vienne, Thierry Kovacs. A terme, on devrait trouver jusqu'à 200 caméras sur la voie publique. Ajoutez-y celles présentes dans les parkings, les halls d'entrée des HLM, les bâtiments publics, les bus. Au total, 500 appareils surveillent les citoyens.

A la base du dispositif de sécurité, le travail des agents de médiation

Mais la machine ne remplace pas l'homme pour tout, heureusement. Cinq agents de médiation sont sur le terrain, dans les quartiers. Khalid Kali est à leur tête. Il fait ce métier depuis 17 ans, et a noté des changements, comme le fait que des jeunes commettent certaines bêtises à un âge de plus en plus précoce, bien aidés en cela par les réseaux sociaux. Malgré tout, les agents de médiation peuvent se faire écouter. Ils n’ont pas une mission répressive mais éducative. Ils sont connus des jeunes qui parfois viennent d’eux-mêmes leur demander conseil.

Les agents de médiation peuvent désamorcer des situations susceptibles de déraper. "Nous sommes le premier rempart", déclare Khalid Kali. Un rôle reconnu à part entière dans le dispositif de sécurité de la ville de Vienne. Les agents de médiation ont eux aussi quitté leur vieux local pour occuper une aile du nouveau bâtiment de la police municipale.