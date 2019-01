De nouveaux radars incendiés dans les Côtes d'Armor dans la nuit

Les installations ont été incendiées à l'aide de pneus dans la nuit de lundi à mardi. A quelques minutes d'intervalles et avec le même mode opératoire.

Côtes-d'Armor, France

On ne compte plus les radars incendiés en France depuis le début de la fronde des Gilets jaunes et même la grogne contre le passage de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. La Bretagne est particulièrement concernée par le phénomène.

Deux nouvelles installations ont été détruites dans la nuit de lundi à mardi dans les Côtes d'Armor, incendiées à l'aide de pneus.

La première sur la nationale 176 à Jugon -les-Lacs, la deuxième sur la départementale 766 à Brusvily au Pont Ruffié.