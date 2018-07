Une dizaine de nouvelles inscriptions sont apparues ces derniers jours sur les murs de la commune de Trets (Bouches-du-Rhône), mais également sur certains murets de la D6 entre Trets et Fuveau. Cette fois encore, les tags visent le maire LR de la commune, Jean-Claude Féraud.

De nouveaux tags retrouvés sur la D6 entre Trets et Fuveau

Trets, France

Un an tout juste après les premiers tags contre le maire LR de Trets, Jean-Claude Féraud et certaines personnes de son entourage politique, une dizaine de nouvelles inscriptions sont apparues ces derniers jours sur des murs de la commune, sur la façade de la maison du maire, mais également sur certains murets de la D6 entre Trets et Fuveau. Pourtant, depuis le mois de février, ces tags injurieux avaient cessé.

Ces tags ont notamment été retrouvés sur les murs des services techniques de la commune où l'on pouvait lire "Féraud menteur, escroc, voleur, voyous" mais ces inscriptions ont rapidement été repeintes par les services municipaux. Une enquête est ouverte. Elle est confiée à la brigade de recherche d'Aix-en-Provence et au parquet.