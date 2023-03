De nouveaux tags près de la cathédrale d'Amiens : "Oops, c'est un bâtiment historique"

Six jours après de premiers tags, contre la réforme des retraites, à proximité de la cathédrale d'Amiens, une nouvelle phrase a fait son apparition, sur un bâtiment de la rue Henri IV, a constaté France Bleu Picardie, confirmant une information du Courrier Picard.

"Oops, c'est un bâtiment historique", en lettres noires, quelques mots qui font en écho à la polémique que les premiers messages ont déclenché, notamment parmi les élus de la Ville. La maire d'Amiens, Brigitte Fourré, se dit "perplexe" et annonce son intention de déposer plainte, comme lors des premiers tags.

Un tag a fait son apparition près de la cathédrale d'Amiens. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Samedi dernier, lors du rassemblement contre la réforme des retraites et le 49-3, des messages ont été écrits sur l'Hôtel de Ville et le muret de la cathédrale. Deux suspects ont été interpellés et seront jugés le 17 avril. Lundi, cette fois, c'est la permanence du parti Les Républicains, rue Lamartine, qui a fait les frais de la colère des manifestants.