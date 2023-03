De nouvelles condamnations après les débordements des manifestations à Tulle et Limoges

Lors des manifestations du 23 et 28 mars dernier, quelques débordements ont eu lieu à Limoges et à Tulle , où deux personnes avaient été interpellées en possession de matériel, ce qu'avait dénoncé le représentant Alliance Police en Corrèze sur France Bleu Limousin . Ce jeudi, plusieurs personnes ont été interpellées, placées en garde à vue et condamnées par la justice.

A Limoges, un cheminot de 26 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis. Cet homme, convoqué au commissariat ce jeudi, avait été reconnu parmi le groupe qui tentait d'entrer sur l'autoroute en passant par les Casseaux le 23 mars dernier. Placé en garde à vue, le jeune homme a reconnu avoir jeté des pierres sur les policiers et s'est excusé envers les forces de l'ordre, admettant "avoir pété les plombs". Déféré devant le parquet, il a donc été condamné via une CRPC (plaider-coupable) et a été laissé libre.

A Tulle, plusieurs personnes condamnées, deux mineurs interpellés

En Corrèze, la manifestation à Tulle le 28 mars dernier a dégénéré, avec des policiers jetant des gazs lacrymogènes, ripostant à des attaques d'un petit groupe. Ce jeudi, trois hommes ont été jugés en comparution immédiate par rapport à ces faits. L'un d'entre-eux a été relaxé, un autre a été condamné à 1000 euros d'amende et le troisième écope de 15 mois de prison, dont 12 mois de sursis probatoire et à 140 heures de travail d’intérêt général.

Deux mineurs ont aussi été déférés devant le juge pour enfants de Brive ce jeudi. Agés de 15 et 17 ans, ils auraient jeté des pierres et des cocktails molotov sur les policiers. Ils seront jugés le 3 juin prochain. En attendant, ils sont placés sous contrôle judiciaire strict avec notamment l'interdiction de manifester, le temps qu'une place en centre éducatif fermé soit trouvée pour eux.