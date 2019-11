De nouvelles interpellations dans le milieu de la drogue en Isère

Huit personnes sont en garde à vue depuis hier lundi 18 novembre après un coup de filet dans la région grenobloise et dans l'Oisans. Une petite quantité de drogue a été découverte, mais également du liquide, et des armes.

Isère, France

Le parquet de Grenoble détaille dans un communiqué ce nouveau coup de filet réalisé dans le milieu de la drogue isérois : "depuis septembre 2018, les enquêteurs de la brigade des recherches de La Mure enquêtent suite à la découverte de cocaïne dans un domicile à Vizille."

Deux branches distinctes

Il s'agirait de "deux branches d'approvisionnement distinctes (cannabis et cocaïne) impliquant une cinquantaine de consommateurs du secteur grenoblois et rayonnant entre Vizille, Echirolles et les stations de l'Oisans".

Opération coordonnées dans quatre villes

Un juge d'instruction a pris ce dossier en charge. Une opération coordonnée avec 72 gendarmes et en liaison avec la police, a eu lieu ce lundi 18 novembre dans plusieurs villes de la région grenobloise (Vizille, Echirolles, Grenoble) et aussi Allemont (dans l'Oisans).

De la résine, du liquide, et des armes

"A ce stade, continue le procureur de Grenoble, les perquisitions ont permis de saisir environ 200 grammes de résine de cannabis, 20820 € en espèces et deux armes de poing avec leurs munitions." Les huit gardes à vue sont toujours en cours.