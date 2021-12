De nouvelles interpellations de dealers présumés dans le quartier de La Pradelle

Cela fait des mois, voire plus, que les riverains du quartier de La Pradelle à Clermont-Ferrand sont à bout. En cause un drive, un point de deal de drogue (cannabis, cocaïne notamment) dont le fonctionnement semble être très apprécié par les consommateurs au vu de sa fréquentation. Devenu l'une des priorités des autorités, la place concernée a été de nouveau le théâtre de "descentes" de police ces derniers jours. Et notamment par les hommes de la Police Judiciaire de Clermont-Ferrand la semaine dernière.

Des opérations de police régulières

Le 17 décembre ce sont trois hommes, suspectés de trafic de drogue, qui ont été interpellés dont un Clermontois suspecté d'alimenter le point de deal du quartier de La Pradelle. Deux ont été écroués.

Six kilos de cannabis, 17 000 euros et cinq armes ont été saisis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une opération menée dans le cadre de la CROSS, la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.

L'information judiciaire se poursuit.

à lire aussi Clermont-Ferrand : nuit agitée dans le quartier de La Pradelle