Deux nouvelles maisons évacuées à Terrasson après l'effondrement d'une vieille bâtisse

Pour la deuxième fois en 15 jours, l'avenue du général de Gaulle a été fermée à la circulation à Terrasson-Lavilledieu ce mercredi 2 août en fin d'après midi. 11 pompiers de Terrasson, Périgueux, et de Thenon sont intervenus pour mettre à l'abri les occupants de deux logements situés à proximité immédiate de la bâtisse dont un pan de mur s'est écroulé dans la Vézère le 17 juillet dernier.

Ce jour-là, des ouvriers étaient en train de démolir cette vieille maison au 9 avenue du général de Gaulle quand l'effondrement du mur s'est produit. Depuis, le logement a été entièrement détruit.

Des arrêtés de mise en péril et un expert mandaté

Selon la mairie, cette destruction a permis de révéler des fragilités sur les deux maisons situées à côté, au numéro 11 et au numéro 13 dont une mitoyenne. L'expertise des pompiers a montré que les poutres de soubassements étaient vermoulues pour ces logements. La mairie a donc décidé de les faire évacuer et de mettre à l'abri les occupants des deux logements : un père et sa fille ainsi qu'un habitant. Ils ont tous été relogés par la municipalité en attendant une prise en charge par les assurances et par le propriétaire pour l'habitant qui est locataire.

Les pompiers ont installé des pièces de soutien au sous-sol afin de sécuriser le site. Des barrières sont également en place devant les maisons pour interdire le stationnement et le passage des piétons. La mairie va prendre un arrêté de mise en péril et va mandater un expert pour déterminer les risques.