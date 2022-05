Sécheresse : de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau dans les Deux-Sèvres

La sécheresse pousse la préfecture des Deux-Sèvres à prendre de nouveaux arrêtés de restriction des prélèvements. Ils entrent en vigueur ce mercredi 4 mai à 8 heures et concernent l'irrigation agricole mais aussi particuliers, professionnels et collectivités.

"Le déficit pluviométrique constaté depuis septembre 2021 est important dans l’ensemble du département des Deux-Sèvres plaçant la période actuelle au troisième rang des saisons les plus sèches depuis 20 ans", voilà le constat de la préfecture des Deux-Sèvres qui prend de nouveaux arrêtés de prélèvement. Ils entrent en vigueur ce mercredi 4 mai à 8h et concernent plusieurs sous-bassins versants : Lambon, Mignon-Courance et Aume-Couture.

L’irrigation agricole avec des prélèvements directs dans le milieu naturel hors dérogations est interdite dans les sous-bassins, du Lambon et de Mignon Courance (tous les jours) et de l’Aume-Couture (3 jours par semaine).

Les particuliers, les collectivités et les professionnels sont aussi concernés dans les sous-bassins de Lambon et de Mignon-Courange. Exemple de mesures prises :

interdiction d’arrosage des jardins potagers entre 8h00 et 20h00

interdiction d’arrosage des pelouses et massifs fleuris, des espaces verts et des terrains de sport

interdiction de l’irrigation agricole prélevant directement dans le milieu naturel

interdiction du remplissage des piscines privées

interdiction du lavage de véhicules chez les particuliers et encadrement du lavage par des professionnels

D’autres mesures sont également mises en place s’agissant des usages industriels ou encore de la navigation fluviale. Et tout un chacun est invité à adopter des comportements économes en eau. Pour savoir les mesures prises en fonction des bassins versants, le détail est à retrouver sur le site de la préfecture des Deux-Sèvres.