De nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur en Haute-Saône pour freiner l'épidémie

Face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19 et à l'approche du Nouvel An, le préfet de la Haute-Saône a décidé de nouvelles mesures sanitaires pour éviter les contaminations.

Face à un taux d'incidence qui a atteint 537 nouveaux cas pour 100.000 habitants en Haute-Saône, la préfecture du département a publié ce jeudi la liste des nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur pour tenter de freiner l'épidémie, en plus des mesures nationales déjà annoncées par le Premier ministre.

Retour du masque en extérieur

Le port du masque sera obligatoire à partir du 31 décembre et jusqu’au 31 janvier sur l’ensemble du territoire du département des communes de plus de 5.000 habitants et des communes limitrophes formant une unité urbaine. Au total, 16 communes sont concernées :

Vesoul, Pusey, Vaivre-et-Montoille, Noidans-les-Vesoul, Echenoz-la-Méline, Navenne, Quincey, Frotey-les-Vesoul

Lure, Roye

Luxeuil-les-Bains, Saint-Sauveur, Froideconche

Gray, Arc-les-Gray

Héricourt

Des contrôles pédagogiques seront menés indique l'autorité préfectorale. "Le non respect du port du masque pourra ensuite être puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 135 €", prévient la préfecture.

Un Nouvel An sous haute surveillance

Le préfet, Michel Vilbois a également décidé de durcir les mesures pour les festivités du Nouvel An. Les débits de boissons devront fermer à 02h00 du matin, sans dérogation possible. Les événements se tenant dans des salles polyvalentes ou équivalent (ERP de type L) ne devront pas comporter de partie dansante, en cohérence avec la fermeture des discothèques et l’interdiction de la danse dans les bars et restaurants. Enfin, la consommation d’alcool sur la voie publique sera interdite du 31 décembre à 08h00 au 1er janvier à 08h00.