De nouvelles recherches ce mercredi à Valenciennes pour retrouver Maxime Pluchard

Les enquêteurs de la police de Valenciennes ont mené mercredi 14 décembre 2022 de nouvelles recherches pour tenter de retrouver Maxime Pluchard, ce jeune homme de 24 ans porté disparu depuis samedi 3 décembre .

Après avoir cherché dans le quartier Nungesser, les enquêteurs se sont concentrés ce mercredi sur une zone plus proche du canal de l'Escaut. Le visionnage de nouvelles images de vidéosurveillance dans la rue du Vert-Gazon a permis d'identifier Maxime plus tard dans la nuit du 3 décembre, vers 3 heures 30 du matin. Une preuve de vie plus récente.

Des images plus récentes retrouvées

À cause de la proximité du canal, une équipe de plongeurs des pompiers a été déployée. Des chiens pisteurs et un drone ont aussi été employés. La circulation sur le canal a été interrompue pendant plus de deux heures, le temps des recherches.

D'après une source policière, les recherches de ce mercredi n'ont rien donné. Les investigations du côté des relevés bancaires et de la téléphonie n'ont pas avancé non plus.

L'enquête de voisinage se poursuit et la famille de Maxime tente de mobiliser son entourage. Un groupe Facebook dédié à sa recherche réunit près de 7 000 personnes.