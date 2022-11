D'importantes recherches pour retrouver le corps d'une femme disparue il y a 33 ans à la Chapelle-Souëf

Des militaires du sixième régiment d'Angers vont venir renforcer les gendarmes ornais mobilisés. Mercredi 23 et jeudi 24 novembre, la gendarmerie de l'Orne lance une nouvelle opération de recherche près du village de la Chapelle-Souëf dans l'Orne. C'est là qu'a disparu il y a 33 ans Marlaine Marquis, jeune mère de deux enfants. En mai dernier, son conjoint de l'époque, âgé aujourd'hui de 62 ans, a avoué le meurtre et avoir enterré son ex-compagne dans une marnière. De premières recherches effectuées n'ont pas permis de retrouver le corps.

Pour cette nouvelle opération de recherche du corp, une quarantaine de gendarmes ornais sont mobilisés. Ils seront épaulés par des militaires du sixième régiment d'infanterie d'Angers, et plus spécialement une équipe de la FOS, la Fouille opérationnelle spécialisée. Cinq soldats formés à détecter des objets à une grande profondeur grâce à des technologies de pointe, également habilités aux opérations de spéléologie. La FOS de Montauban avait ainsi été engagée lors des recherches du corps de Delphine Jubillar.

Des aveux 33 ans plus tard

L'ancien compagnon de Marlaine Marquis est passé aux aveux le 31 mai dernier, 33 ans après la disparition de la mère de ses deux enfants en 1989. C'est après les questions incessantes de ces derniers qu'il a fini par avouer le meurtre. En 2019, il leur divulgue des informations qui conduisent les enfants à contacter les gendarmes de l'Orne. Une enquête est alors ouverte, l'homme de 62 ans est finalement placé en garde à vue en mai dernier, où il est passé aux aveux. Mis en examen pour enlèvement et séquestration, il est placé sous contrôle judiciaire.

Au moment des faits, il a 29 ans, ses enfants ont six mois et trois ans, et son couple bat de l'aile. Les disputes se multiplient et une nuit, comme il en témoigne à nos confrères de Ouest France, il aurait étranglé Marlaine avec le fil du téléphone. Il raconte avoir enterré son corps recouvert d'un drap le lendemain dans une marnière. Dans la famille, personne ne se posera vraiment de question sur la disparition du jour au lendemain de cette femme, dont il dira qu'elle est partie avec un autre homme vivre dans le sud. Lui s'est remarié.