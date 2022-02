CARTE - De nouvelles rues piétonnes dès ce 1er février à Bordeaux

Huit nouvelles bornes ont fait leur apparition ce mardi 1er février, pour réserver les rues concernées de l'hypercentre de Bordeaux aux piétons et aux vélos. Il s'agit pour la municipalité écologiste d'élargir encore le secteur piétonnier, avec l'objectif de passer, d'ici 2024, de 40 à 65 hectares réservés "aux mobilités douces". La ville souhaite "rééquilibrer le partage de la voirie au profit de mobilités décarbonées pour le bien-être, la sécurité et la santé de ses habitants".

Les nouveaux axes concernés :

Rue des Boucheries (en entrée)

Rue du Loup (dès l’angle rue du Pas St Georges) (en entrée)

Rue Ravez (entre Alsace Lorraine/ rue du Loup) (en sortie)

Rue de Guienne (entre Palais des Sports/ rue Teulère) (en entrée)

Rue Montbazon (en sortie)

Rue de la Rousselle (en sortie – borne déjà levée en raison du sinistre)

Contre-allée quai Bourgeois (en sortie)

Place Pey-Berland : côté place Jean Moulin / rue Montbazon

Les trois parkings du centre-ville restent accessibles. Et la zone piétonne du centre-ville sera accessible 24h/24 pour les résidents, les véhicules de secours, d’intervention et de nettoyage. Les livraisons restent autorisées en entrée de 7h à 11h et en sortie au plus tard à 13h.