De nouvelles victimes du péage à coups à Poitiers !

Poitiers, France

Les faits se sont produits vers 4 heures et demi du matin. Une fin de soirée d'anniversaire pour les 6 jeunes infirmiers qui ont été cueillis à la sortie de la discothèque par un groupe d'une dizaine d'individus encapuchonnés. S'en suit un déchaînement de violences interrompu grâce à l'intervention de videurs de la discothèque qui ont gazé tout le monde.

On voit presque la fin arriver

Cette action a eu le mérite de faire fuir les agresseurs mais aussi de disperser les six infirmiers. Et c'est là que l'enfer va véritablement débuter pour l'un d'eux. Alors qu'il tente de rapatrier tous ses amis pour rentrer, Raphaël a le malheur de croiser une nouvelle fois sans doute les mêmes agresseurs. "Ils m'ont pris sur le côté et le coup m'a vraiment séché sur place (...) J'ai senti le craquement de mes os et après, à terre, on voit presque la fin arriver".

Deux fractures au visage

Les agresseurs l'auraient ensuite frappé au visage à plusieurs reprises. Bilan, une fracture du plancher de l'orbite et du maxillaire gauche. Gros oedeme aussi à l’œil gauche qui lui a même fait craindre un temps de le perdre. Dix jours après les faits, Raphaël est encore sous le choc de cette agression aussi violente que purement gratuite et lâche. Il a bien sûr porté plainte ainsi qu'un de ses compagnons d'infortune. Les autres ont témoigné. La police enquête