De nouvelles voitures grises pour les policiers du Mans

Non, vous n'avez pas la berlue ! Si vous voyez des voitures de police GRISES au Mans depuis quelques jours, c'est normal : il s'agit des nouveaux véhicules de service déployés en ce moment par le ministère de l'intérieur (600 à travers tout le pays). La police mancelle vient de recevoir deux exemplaires de ce SUV Peugeot 5008 et deux autres arriveront d'ici la fin de l'année.

Plus spacieux, plus confortable, plus adapté au transport des agents et de leur matériel que les Kangoos ou les Meganes qui peuplent les garages de la police, ce nouveau véhicule est également plus visible grâce à ses feux de pénétration (lumière bleue vive et clignotante) et à cette nouvelle sérigraphie grise, agrémentée de bandes réfléchissantes visibles à des centaines de mètres.

Dans l'habitacle du nouveau 5008 de la police. © Radio France - Ruddy Guilmin

Un vrai plus non négligeable pour les 400 agents de police qui parcourent chaque année près d'un million de kilomètres en voiture assure le directeur départementale de la Sécurité publique, le commissaire Emmanuel Morin : "Il y a une montée en gamme très nette, ça va leur permettre d'exercer leur travail dans de meilleures conditions et avec plus de sécurité." Une modernisation des outils de travail des policiers du Mans entamée ces dernières années et qui va se poursuivre.

Le stand de tir prévu pour le début d'année prochaine

Il y a deux ans déjà, en décembre 2018, les policiers avaient quitté le très vétuste commissariat de Coëffort pour s'installer dans celui, flambant neuf de Paixhans, doté d'un bâtiment pour l'accueil du public et des services et d'un autre réservé aux policiers pour leurs entraînements, leurs pauses, leur matériel et la logistique. Dans les prochains mois, des voitures électriques et hybrides seront aussi déployées, ainsi que des vélos électriques.

Mais ce n'est pas tout : l'an prochain, les policiers auront enfin leur stand de tir, juste à côté du commissariat. Ils ne seront plus obligés d'aller à La Ferté-Bernard ou à Tours pour leur trois séances annuelles obligatoires. Une demande de longue date de la part des syndicats. Enfin, le commissariat de proximité des Sablons, lui aussi dans un piteux état, déménagera dans de nouveaux locaux.