De plus en plus d'agressions contre les pompiers de Vaucluse

De plus en plus d'agressions visant les pompiers en Vaucluse

Avignon, France

Les pompiers visés par de plus en plus d'agressions en Vaucluse, 18 depuis le premier janvier , 27 l'an dernier.

Un pompier a reçu une boule de pétanque récemment, un autre a été menacé de mort, dans des quartiers " difficiles " et même dans de petites communes.

La Préfecture et le Service Départemental d'incendie et de secours de Vaucluse préparent un plan de prévention des agressions. Les pompiers sont suivis par les services médicaux et sociaux . 20 caméras piétons leur seront affectées, dans les casernes d'Avignon, Carpentras, Orange et Cavaillon. Les Parquets de Carpentras et d'Avignon ont été saisi pour qu'ils se saisissent rapidement de ces affaires.