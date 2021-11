De plus en plus d'enseignants adeptes de "l'école dehors" dans le Territoire de Belfort

Après avoir passé de longs mois derrière leurs écrans pour faire l'école à distance, les enfants, mais aussi les enseignants ont bien souvent besoin de prendre l'air. Dans le Territoire de Belfort, de plus en plus d'enseignants se mettent à "l'école dehors", une pratique des pays scandinaves qui consiste à faire cours dans la nature. Le collectif "École Dehors 90" regroupe à ce jour une vingtaine de membres, alors qu'au moment de sa création, il n'y avait que quatre enseignantes.

Une tendance qui s'accélère depuis les confinements

Evelyne Kandel fait partie de ce collectif depuis près de deux ans. Enseignante à Offemont, ce sont les différents confinements qui l'ont poussée à franchir le pas. "L'école à distance a été très compliquée mais c'est une idée que j'avais depuis très longtemps", explique-t-elle.

L'école nous appelait vers l'extérieur. C'était le moment, à la sortie du confinement, d'y aller - Evelyne Kandel, enseignante

Chaque semaine, elle passe une matinée en forêt avec sa classe de grande section. Pour elle, c'est avant tout une méthode d'apprentissage efficace pour les enfants, "on est bien dans une école, on n'est pas en train de jouer à l'extérieur comme avec ses parents le week-end", assure l'enseignante. Et cela plaît aux enfants, "ils n'attendent qu'une chose c'est de retourner dans la forêt", témoigne Evelyne. Et cette école hors-les-murs c'est toute l'année, peu importe la saison ! "Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. On est bien équipés pour aller en forêt."

Sensibiliser les citoyens de demain

Ce contact privilégié avec la nature, c'est aussi un moyen de sensibiliser dès le plus jeune âge sur la protection de la planète, explique Vincent Rouire, responsable de la maison départementale de l'environnement à Belfort. Cette expérience "va rester dans leur esprit pendant longtemps, et cela forme des adultes qui demain seront probablement plus curieux, plus attachés à l'environnement, plus respectueux du vivant autour d'eux. Et ça, c'est des bases solides pour construire la société de demain", s'enthousiasme Vincent Rouire.