La police de Vannes alerte sur la recrudescence de cambriolages sur le secteur de Vannes. Ces vols ont lieu généralement en journée et en l'absence des occupants. Voici quelques conseils pour éviter de se faire cambrioler.

De plus en plus de cambriolages en journée à Vannes

Si vous habitez à Vannes, prudence, les cambriolages se multiplient. La police de Vannes observe une hausse des vols par effraction ces derniers jours. Ces cambriolages ont lieu le plus souvent en plein jour, en l'absence des occupants. Pour la journée du vendredi 27 août, trois cambriolages ont été recensés par les policiers, principalement à l'ouest de la ville.

Attention à ne pas signaler son absence sur Facebook

La police de Vannes donne des conseils sur sa page Facebook. Si vous vous absentez, pensez à vérifier que toutes les portes, fenêtres et volets sont bien fermés, notamment à l'arrière de votre domicile. En cas de comportement suspect, vous pouvez contacter la police. "Vous ne nous dérangerez pas, nous sommes là pour ça", écrivent les policiers. Il faut éviter de communiquer les cachettes de vos bijoux et de vos bien les plus précieux. "Soyez ingénieux", ajoute la police dans sa publication Facebook. Les réseaux sociaux peuvent aider les cambrioleurs : il est déconseillé de signaler son absence sur Facebook, lors d'un départ en vacances par exemple.