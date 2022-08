"De plus en plus inhumain" : un visiteur de prison dans l'Indre raconte la réalité de la détention

La prison, un bagne ou le Club Med pour les détenus ? La question, volontairement provocatrice, est régulièrement posée à chaque nouvelle polémique concernant le système carcéral français. L'organisation d'une course de karting au centre pénitentiaire de Fresnes a choqué une partie de l'opinion publique. De telles courses, il n'y en a jamais eu dans les prisons berrichonnes. Mais des activités de loisirs sont organisées. "Heureusement, sinon, on va laisser sortir des gens qui n'auront plus de contact humain, qui ne savent plus comment faire", réagit Patrice Chamblet, représentant dans l'Indre de l'Association nationale des visiteurs de prison.

Des activités pour créer du lien social, c'est essentiel en prison

À la centrale de Saint-Maur, certains détenus ont bénéficié de sorties à vélo. Des matchs de foot peuvent être organisés. "Ils s'éduquent, ils recommencent à échanger. Il faut leur donner une fenêtre sur la société pour qu'ils puissent recommencer à vivre après leur peine", poursuit le visiteur de prison. Surtout après des mois voire des années passées dans des conditions difficiles. "Vous avez parfois cinq détenus dans une cellule de 20 mètres carré, avec un qui va dormir à côté des toilettes. Ça n'est pas acceptable", tranche Patrice Chamblet.

La surpopulation carcérale, elle est visible en Berry. Selon les chiffres du ministère de la Justice arrêtés au 1er juillet 2022, on compte 139 détenus pour 105 places à la maison d'arrêt du Craquelin à Châteauroux et 171 détenus pour 116 places à la maison d'arrêt de Bourges. "C'est de plus en plus inhumain, notamment dans les centres de détention les plus modernes", alerte Patrice Chamblet, en référence au développement des nouvelles technologies. "Des détenus ont de moins en moins l'occasion de parler, ils n'ont plus de contact humain. Ils sont face à des caméras et des grilles automatiques", précise-t-il.

Le Covid est passé par là également. "Tout le mouvement associatif a été éjecté des prisons mais c'est difficile de remettre en place des choses qui existaient depuis des années. Et puis dans les services de probation et d'insertion, il y a de moins en moins de personnel. C'est difficile d'aider et de préparer la sortie de peine", déplore le représentant dans l'Indre de l'Association nationale des visiteurs de prison.