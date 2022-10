De probables fuites d'eaux usées dans l'Isère après une casse à la station d'épuration Aquapole

Depuis ce week-end, la station d'épuration Aquapole, située au bord de l'Isère entre Saint-Egrève et Voreppe a probablement rejetté des eaux usées dans la rivière. La raison provient d'une casse survenue en fin de semaine. Ce vendredi 14 octobre, des employés ont remarqué des dysfonctionnement dans le traitement de ces eaux et commencé à rechercher les causes. Dimanche matin, ils ont finalement repéré la pièce en cause, usée et qui avait fini par casser.

Pas de solution immédiate

Problème : cette pièce est située à 6m de profondeur, ce qui rend son remplacement compliqué, d'autant qu'il s'agit d'une pièce soudée, et surtout fabriquée sur mesure, qui ne peut donc pas être remplacée immédiatement. La solution ne devrait pas arriver avant plusieurs jours voire une semaine, au mieux. En conséquence, des eaux usées, ont du se déverser dans l'Isère. "Nous parvenons à maintenir le filtrage des effluents en retenant les « gros »déchets de type lingettes, graisse, plastiques, etc.,", tempère la Métropole de Grenoble dans un communiqué. Mais "il est probable qu’une partie des effluents (une eau marron) soit déversée dans l’Isère".

Des opérations de pompages ont été mises en place pour limiter cette fuite. La Métropole assure qu'un suivi de la pollution sera fait. Dans l'immédiat, cet écoulement dans l'Isère ne semble pas avoir provoqué selon elle la mort des poissons qui peuplent le cours d'eau. En attendant, il est recommandé d'éviter le contact avec l'eau de l'Isère en aval de Saint-Egrève.