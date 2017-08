4 et 2 ans de prison pour les braqueurs des Terrasses à Vichy

Les deux individus qui ont braqué le snack-bar les Terrasses à Vichy ont été jugés en comparution immédiate. Ils ont été condamnés à 4 et 2 ans de prison pour extorsion avec violences en récidive,et écroués à Yzeure. L'intervention des passants ayant assistés à la scène a permit leur arrestation.

Les deux individus ayant agressés le cogérant des Terrasses de Vichy ont été condamné jeudi par le tribunal de grande instance de Cusset à 4 et 2 ans de prison ferme et placés sous mandat de dépôt. Ils ont également interdiction de séjourner à Vichy et dans les environs pendant 5 ans, et interdiction de détenir une arme pendant cette période.

Mardi soir, un peu avant 20 heures, ils ont braqué le cogérant de cette guinguette sur les berges de l'Allier. "J'ai vu arrivé deux personnes, dont une était armée, il m'ont roué de coups et je suis tombé par terre" explique la victime, encore sous le choc. "Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai agrippé l'un des deux, et je me suis mis à crier ce qui a alerté des gens qui étaient en train de boire un verre, l'un d'eux pratiquait le judo, et on a pu maîtriser le premier agresseur".

Les agresseurs arrêtés grâce aux passants qui sont intervenus

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que le second agresseur prend la fuite, un touriste qui passait ses vacances à Vichy n'écoute que son courage et le prend en filature. "Ce monsieur se trouvait juste au dessus, il a tout vu et il a ensuite suivi le suspect qui s'est débarrassé de son pistolet, c'est grâce à lui que l'arme a été retrouvée, et que l'auteur des faits a été arrêté" précise la victime qui s'est vu prescrire 8 jours d'interruption temporaire de travail.

Mandat de dépôt

Les deux agresseurs, qui étaient déjà connus des services de police, ont donc écopé de 4 et 2 ans de prison. Le parquet avait requis 4 ans pour l'un et 30 mois pour l'autre.

"J'ai évidemment remercié ceux qui m'ont peut-être sauvé la vie" ajoute le cogérant du snack-bar, "c'est grâce à leur courage que ces deux individus ont été mis hors d'état de nuire".