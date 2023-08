De quatre à douze mois de prison pour des marins-pêcheurs, accusés de violences contre des policiers au Havre

"C'était complètement ridicule", dit l'un des marins-pêcheurs à la barre. "bête et stupide", poursuit un autre. Bref, "du grand n'importe quoi"', renchérit le premier. Quatre marins-pêcheurs étaient convoqués ce mardi 22 août devant le tribunal judiciaire du Havre, l'un était absent. Ils devaient répondre de leur participation aux violences du 30 mars dernier, lors d'une manifestation de pêcheurs de toute la Normandie qui avait dégénéré devant la gendarmerie maritime. Huit policiers se sont constitués partie civile, dont l'un avait reçu quinze jours d'ITT.

Les trois prévenus à la barre esquissent de timides excuses, sans vraiment réussir à justifier leurs gestes, mais semblent encore accuser, quatre mois après, la violence des policiers pour faire comprendre la leur. Ils ont entre 20 et 40 ans.

Le plus âgé, né à Avranches (Manche) mais domicilié à Ouistreham (Calvados) celui qui n'est jamais venu, a déjà été condamné 22 fois, pour des vols ou des violences. Il reconnait avoir tiré au mortier d'artifice pendant la manifestation, mais en l'air. Il est condamné à douze mois de prison ferme.

Le plus jeune, né à Caen en 2003 s'en tire mieux. Six mois de prison avec sursis. Son rôle dans les actions reste flou, mais il a jeté un extincteur dans un feu de pneus. Il a été interpellé avec une clé à molette, dont on ne sait pas si elle lui a servie.

Au milieu, deux autres prévenus, nés à Bayeux et au Havre. Ils ont jeté des pierres sur les policiers. "Des cailloux" tiennent-ils à rectifier, tout en précisant que ce n'était pas pour faire mal. "Vous aviez l'impression de faire avancer votre cause ?", demande le président, d'un sourire entendu. Les pêcheurs manifestaient alors contre les nouvelles restrictions de pêche dans les zones Natura 2000 et contre la hausse du prix de l'essence.

"D'une violence rare"

L'un écope de quatre mois dont deux avec sursis probatoire. L'autre de six mois à effectuer avec un bracelet électronique à domicile, dont trois mois avec sursis probatoire. Tous ont l'interdiction de porter une arme pendant cinq ans et sont inéligibles pendant la même période. Des peines plus sévères que les réquisitions du procureur.

Leur défense, maître Olivier Jougla a salué une peine "à la mesure des faits jugés. On parle d'une agression gratuite, délibérée. L'attitude des mis en cause, qui tentaient un peu de s'évincer de leurs responsabilités n'a pas convaincu le tribunal. Aucun revendication ne peut justifier des violences contre des fonctionnaires de la République."

"C'était d'une violence rare" témoigne un des policiers, présent au procès, pourtant rompu, dit-il aux manifestations.