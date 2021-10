De Rennes à l'Algérie : un vaste réseau de recel de téléphones volés démantelé en France

Les enquêteurs de la sureté départementale d'Ille-et-Vilaine viennent de démanteler un vaste réseau de recel de téléphones portables. Les smartphones étaient dérobés à Rennes et dans plusieurs autres villes, avant d'être acheminés vers l'Algérie.

Un vaste réseau de recel de téléphones volés vient d'être démantelé, annonce ce vendredi le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué. Cinq personnes sont mises en examen.

Des téléphones ont été saisis lors des perquisitions. - D.R

Tout commence à l'été 2020, lorsqu'une vague de vols avec violence, de téléphones et de bijoux touche les rues du centre-ville de Rennes. Les auteurs sont majoritairement de jeunes adultes "en errance" ou des mineurs, souligne le procureur. Une enquête préliminaire est alors ouverte, pour tenter de prouver l'existence d'un réseau. Les enquêteurs de la sureté départementale d'Ille-et-Vilaine découvrent alors une filière, basée dans le Val de Marne, qui récupère les smartphones depuis Rennes, mais aussi de Paris et de la Normandie, avant de les envoyer en Algérie.

La complicité de stewards pour transporter les téléphones volés

Le 7 octobre, les policiers organisent le coup de filet : quatre personnes sont interpellées et mises en examen. Trois d'entre elles, dont celui qui est soupçonné d'être à la tête du réseau, sont placées en détention provisoires. Lors des perquisitions, des dizaines de téléphones sont saisis, mais aussi des ordinateurs et une Maserati. Le lendemain, un steward franco-algérien est lui arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Orly. Il est soupçonné d'avoir, grâce à son métier, réalisé plusieurs transports de téléphones entre la France et l'autre côté de la Méditerranée. Mis en examen, il est placé sous contrôle judiciaire. Quatre autres stewards de la compagnie Air Algérie font eux l'objet d'un mandat d'arrêt.

Les enquêteurs ont mis la main sur une Maserati, immatriculée au Luxembourg. - D.R.

Philippe Astruc indique par ailleurs que "les investigations se poursuivent, sur commission rogatoire en France, et auront vocation à se prolonger" en Algérie et au Luxembourg (l'homme soupçonné d'être la tête de réseau ayant une carte de résident luxembourgeois). Les mis en examen encourent jusqu'à 15 ans de prison.