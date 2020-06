De Seloncourt à l'Isle sur le Doubs, un conseiller patrimonial suspecté d'avoir détourné plus de 500 000 €

Le conseiller patrimonial détournait l'argent de ses clients les plus vulnérables, par petites sommes. En dix ans, il a réussi à capter plus de 500 000 €, d'abord dans une agence bancaire de Seloncourt puis à l'Isle sur le Doubs. L'homme, âgé de soixante ans, reconnait partiellement les faits.

En dix ans, le conseiller indélicat a réussi à capter un véritable pactole de plus de 500 000 €, en détournant des petites sommes, des dépôts en espèces, des virements discrets, des chèques qu'il endossait directement, auprès de clients vulnérables, souvent des personnes âgées, dont il avait acquis la totale confiance. "Et lorsque certains clients s'étonnaient de l'absence de certaines opérations, il régularisait en ponctionnant d'autres comptes" explique Margaret Parietti, vice procureure à Besançon.

L'affaire a éclaté en 2016 par la plainte de deux héritières qui ont constaté un trou inexpliqué de 160 000 € sur le compte de leur défunte. La brigade de recherche de la gendarmerie de Montbéliard est chargée de l'enquête.

Parallèlement, la banque mène ses propres investigations, s'étonnant que le conseiller, d'abord employé dans une agence de Seloncourt ait emporté avec lui une grande partie de sa clientèle dans sa nouvelle agence de l'Isle sur le Doubs. Ce qui est contraire aux règles de la banque en question

Une double enquête financière de longue haleine, "parce qu'elle nécessite de longues investigations pour démêler cette pelotte particulièrement complexe", justifie la vice-procureur Margaret Parietti.

La banque porte plainte à son tour en 2018. Le conseiller, âgé de soixante ans est licencié pour faute grave. L'enquête judiciaire est bouclée depuis quelques jours seulement.

L'homme qui reconnait partiellement les faits a été mis en examen pour escroquerie aggravée, abus de confiance, abus de faiblesse et faux et usage de faux et placé sous contrôle judiciaire. Reste encore à déterminer l'ampleur exacte de l'escroquerie et le nombre de victimes.