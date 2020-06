De très jeunes voleurs arrêtés à Laval, soupçonnés de 27 délits en huit mois

Ils sont huit, ils ont entre 11 et 14 ans, sept garçons et une fille,et sont les auteurs de 27 délits entre juillet 2019 et février 2020, notamment dans le quartier Saint-Nicolas, Murat et Vaufleury à Laval. De jeunes, de très jeunes voleurs, ont été interpellés en mars dernier, avant le confinement, le fruit de plusieurs semaines d'enquête des policiers lavallois.

Des vols parfois violents

Les adolescents ont été identifiés grâce aux caméras de vidéo-protection de la ville, tous issus d'un même quartier, une fratrie et des amis. Il leur est reproché 13 vols à la roulotte avec des vitres brisées, 7 vols à l'arraché, deux vols et usages de cartes bancaires, des vols à la portière, et des vols dans les vestiaires de la piscine Saint-Nicolas et au cimetière Vaufleury. Des vols parfois violents pour dérober des écouteurs, des téléphones, un GPS, un sac à main, des lunettes de soleils, des cartes bancaires, un peu d'argent... mais parfois des objets dérisoires comme le triangle de sécurité réfléchissant ou un allume cigare dans une voiture. "Tout et n'importe quoi", selon les policiers lavallois.

Présentés à un juge pour enfants

Il y a quatre principaux meneurs, le premier de 11 ans a participé à 15 vols, le deuxième de 11 ans à 9 vols, le troisième de 12 ans à 23 vols, et le quatrième de 12 ans à 12 vols. Ces quatre jeunes seront présentés à un juge pour enfants, ils vont faire l'objet de mesures d'aide et de réparations renforcées, et leurs parents vont devoir rembourser les victimes.

C'est la première fois que ces jeunes faisaient parler d'eux, "mais ils commencent tôt, et ils n'avaient peur de rien", expliquent les policiers lavallois. Pendant leur audition, ils n'auraient pas exprimé de regrets.